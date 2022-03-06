В Ровно и Волыни – воздушная тревога

В Ровно о воздушной тревоге сообщили около 19.55. Людей призывали срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

На Волыни о тревоге сообщили около 19:57. Местных жителей тоже попросили немедленно уходить в укрытие.

Заметьте В Киеве – воздушная опасность

В безопасном месте необходимо находиться до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь.

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