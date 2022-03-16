В Ровно возобновляет работу зоопарк: мэр призывает поддержать учреждение визитом
16 марта 2022 , 07:40Читати новину українською
Источник:"Суспільне"
Зоопарк в Ровно снова откроют для посетителей. Мэр призвал людей посещать заведение, чтобы учреждение снова получало деньги на корм для животных.
Об этом сообщил городской глава Александр Третьяк. Точную дату открытия зоопарка огласят уже 16 марта.
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Мэр Ровно призвал людей посещать заведение. Это позволит учреждению вновь получать поступления и иметь деньги на корм для животных.
Третьяк также добавил, что из Ровно отправили бус с кормом для животных из харьковского зоопарка.