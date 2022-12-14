В Ровно взорвался газовый котел: адский момент попал на видео

В Ровно 14 декабря взорвался котел. Инцидент произошел около 07:10 по улице Котляревского.

Взрыв раздался в миникотельном общежитии №2 РГГУ. Ее обломки разлетелись на десятки метров. Кроме того, общежитие потеряло несколько окон. К счастью, на воде и электроснабжение инцидент не отразился.

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Сообщается, что взрыв не привел к дальнейшему горению. Обошлось без пострадавших. Настоящим вызовом стало то, как вернуть отопление в общежитие.

Поскольку эта газовая миникотельная сдавалась в эксплуатацию лет 20 назад, а общежитие было отключено от центрального теплоснабжения, то сегодня будем решать вопрос, как обеспечить подачу теплоносителя, ведь 130 жителей остались без отопления.

– говорится в сообщении.

Впоследствии сообщили, что сейчас идет работа, чтобы подключить общежитие к центральному теплоснабжению. Срочно нужно приобрести некоторые материалы. Будут делать все возможное, чтобы вернуть тепло.

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