В Ровно взорвался газовый котел: адский момент попал на видео
Источник:Общественное
В Ровно 14 декабря взорвался котел. Инцидент произошел около 07:10 по улице Котляревского.
Взрыв раздался в миникотельном общежитии №2 РГГУ. Ее обломки разлетелись на десятки метров. Кроме того, общежитие потеряло несколько окон. К счастью, на воде и электроснабжение инцидент не отразился.
Важно Трое пиротехников погибли и двое получили ранения во время разминирования в Донецкой области
Сообщается, что взрыв не привел к дальнейшему горению. Обошлось без пострадавших. Настоящим вызовом стало то, как вернуть отопление в общежитие.
Поскольку эта газовая миникотельная сдавалась в эксплуатацию лет 20 назад, а общежитие было отключено от центрального теплоснабжения, то сегодня будем решать вопрос, как обеспечить подачу теплоносителя, ведь 130 жителей остались без отопления.
– говорится в сообщении.
Впоследствии сообщили, что сейчас идет работа, чтобы подключить общежитие к центральному теплоснабжению. Срочно нужно приобрести некоторые материалы. Будут делать все возможное, чтобы вернуть тепло.
В Ровно взорвался котел: смотрите видео
Масштабный взрыв в Черновцах
- В Черновцах 12 декабря раздался взрыв в жилом доме на улице Слободской.
- К сожалению, погиб подросток 2007 года рождения. Кроме того, спасатели Черновицкой области сообщили, что есть пострадавшие. Их госпитализировали в больницу.