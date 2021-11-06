Соответствующее видео со змеей в доме обнародовали в сети. На нем видно, что пресмыкающееся застряло в системе слива воды.

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Змея в доме в Ровно

На ролике можно увидеть, что змея, застрявшая в отверстии сетки-клапана, не может выбраться оттуда. Хозяин дома открутил винт, чтобы достать пресмыкающееся.

Где-то в Ровно. Плюс одна фобия,

– подписали ролик.

В Ровно мужчина нашел змею в собственной ванной: смотрите видео

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Другой случай с пресмыкающимися в городе

Ранее жители Ровно заметили змею прямо на тротуаре. Кроме того, еще одно пресмыкающееся ползало и на проспекте Мира, вблизи дома №4.

Змея на дороге в Ровно: смотрите видео

Обратите внимание! В октябре во Львовском парке "Высокий замок" заметили редкую краснокнижную змею – полоз эскулапов. Пресмыкающееся не является ядовитым. Вероятно, оно попало во Львов из Карпат в машине туристов.