Відповідне відео зі змією у будинку оприлюднили у мережі. На ньому видно, що плазун застряг у системі зливу води.
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Змія у будинку в Рівному
На ролику можна побачити, що змія, яка застрягла в отворі сітки-клапана, не може вибратися звідти. Господар будинку відкрутив гвинт, аби дістати плазуна.
Десь у Рівному. Плюс одна фобія,
– підписали ролик.
У Рівному чоловік знайшов змію у власній ванній: дивіться відео
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Інший випадок з плазунами у місті
Раніше жителі Рівного помітили змію прямо на тротуарі. Крім того, ще один плазун лазив і на проспекті Миру, поблизу будинку №4.
Змія на дорозі у Рівному: дивіться відео