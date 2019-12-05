"Роза Ветров" Коломойского будет летать между городами Украины

Авиакомпании "Роза Ветров", которая входит в группу компаний "Приват" Игоря Коломойского, позволили осуществлять 6 авиарейсов между городами Украины.

Компания будет осуществлять рейсы до 28 марта 2020 года, об этом сообщают в пресс-службе Госавиаслужбы по итогам заседания 4 декабря.

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Так, "Розе Ветров" разрешили летать в направлении Киев-Запорожье, Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Херсон, Киев-Харьков по 3 раза в неделю.

Также Госавиаслужба предоставила разрешение "Розе Ветров" осуществлять перелеты из Киева в Днепр 5 раз в неделю.

Отметим, ранее "Роза Ветров" выиграла тендер на осуществление авиаперевозок первых лиц государства за 35,1 миллиона гривен. Компания в этом тендере была единственной. Кроме "Розы ветров" с Коломойским в Украине связывают авиакомпанию "МАУ".

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