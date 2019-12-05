"Роза Ветров" Коломойского будет летать между городами Украины
Авиакомпании "Роза Ветров", которая входит в группу компаний "Приват" Игоря Коломойского, позволили осуществлять 6 авиарейсов между городами Украины.
Компания будет осуществлять рейсы до 28 марта 2020 года, об этом сообщают в пресс-службе Госавиаслужбы по итогам заседания 4 декабря.
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Так, "Розе Ветров" разрешили летать в направлении Киев-Запорожье, Киев-Одесса, Киев-Львов, Киев-Херсон, Киев-Харьков по 3 раза в неделю.
Также Госавиаслужба предоставила разрешение "Розе Ветров" осуществлять перелеты из Киева в Днепр 5 раз в неделю.
Отметим, ранее "Роза Ветров" выиграла тендер на осуществление авиаперевозок первых лиц государства за 35,1 миллиона гривен. Компания в этом тендере была единственной. Кроме "Розы ветров" с Коломойским в Украине связывают авиакомпанию "МАУ".
Что известно о Windrose?
- Авиакомпания "Роза ветров" основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь" Украина.
- Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок.
- Ее флот насчитывает 13 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 6 – Embraer ERJ-145 различных модификаций.