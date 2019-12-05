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      "Роза Вітрів" Коломойського літатиме між містами України

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      Державіаслужба дозволила "Розі Вітрів" здійснювати 6 рейсів між містами України / slovoidilo.ua

      Авіакомпанії "Роза Вітрів", яка входить до групи компаній "Приват" Ігоря Коломойського, дозволили здійснювати 6 авіарейсів між містами України .

      Компанія здійснюватиме рейси до 28 березня 2020 року, про це повідомляють у пресслужбі Державіаслужби за підсумками засідання 4 грудня.

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      Так, "Розі Вітрів" дозволили літати у напрямку Київ-Запоріжжя, Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Херсон, Київ-Харків по 3 рази на тиждень.

      Також Державіаслужба надала дозвіл "Розі Вітрів" здійснювати перельоти з Києва до Дніпра 5 разів на тиждень.

      Зазначимо, раніше "Роза Вітрів" виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави за 35,1 мільйона гривень. Компанія у цьому тендері була єдиною. Окрім "Рози вітрів" з Коломойським в Україні пов'язують авіакомпанію "МАУ".

      Що відомо про Windrose?   

      • Авіакомпанія "Роза вітрів" заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" України.
      • Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить близько 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень.
      • Її флот налічує 13 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 6 – Embraer ERJ-145 різних модифікацій.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський авіація
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