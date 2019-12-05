"Роза Вітрів" Коломойського літатиме між містами України

Авіакомпанії "Роза Вітрів", яка входить до групи компаній "Приват" Ігоря Коломойського, дозволили здійснювати 6 авіарейсів між містами України .

Компанія здійснюватиме рейси до 28 березня 2020 року, про це повідомляють у пресслужбі Державіаслужби за підсумками засідання 4 грудня.

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Так, "Розі Вітрів" дозволили літати у напрямку Київ-Запоріжжя, Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Херсон, Київ-Харків по 3 рази на тиждень.

Також Державіаслужба надала дозвіл "Розі Вітрів" здійснювати перельоти з Києва до Дніпра 5 разів на тиждень.

Зазначимо, раніше "Роза Вітрів" виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави за 35,1 мільйона гривень. Компанія у цьому тендері була єдиною. Окрім "Рози вітрів" з Коломойським в Україні пов'язують авіакомпанію "МАУ".

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