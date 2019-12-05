"Роза Вітрів" Коломойського літатиме між містами України
Авіакомпанії "Роза Вітрів", яка входить до групи компаній "Приват" Ігоря Коломойського, дозволили здійснювати 6 авіарейсів між містами України .
Компанія здійснюватиме рейси до 28 березня 2020 року, про це повідомляють у пресслужбі Державіаслужби за підсумками засідання 4 грудня.
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Так, "Розі Вітрів" дозволили літати у напрямку Київ-Запоріжжя, Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Херсон, Київ-Харків по 3 рази на тиждень.
Також Державіаслужба надала дозвіл "Розі Вітрів" здійснювати перельоти з Києва до Дніпра 5 разів на тиждень.
Зазначимо, раніше "Роза Вітрів" виграла тендер на здійснення авіаперевезень перших осіб держави за 35,1 мільйона гривень. Компанія у цьому тендері була єдиною. Окрім "Рози вітрів" з Коломойським в Україні пов'язують авіакомпанію "МАУ".
Що відомо про Windrose?
- Авіакомпанія "Роза вітрів" заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль" України.
- Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить близько 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень.
- Її флот налічує 13 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 6 – Embraer ERJ-145 різних модифікацій.