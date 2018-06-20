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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Рождение дельфина во время шоу в Одессе: экологи сделали важное разъяснение

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Дельфины-афалины являются краснокнижным видом
Дельфины-афалины являются краснокнижным видом / Unsplash

Рождение дельфина-афалина во время шоу в одесском дельфинарии "Немо" стало популярным среди украинцев, однако экологи указали на негативную сторону события.

Эксперты ОО "Экология – Право – Человек" прежде всего отметили, что рождение редкого вида неподдельная радость, однако если это происходит на свободе, а не в дельфинарии.

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"Прежде всего, дельфин родился в неестественных для него условиях: в воде, которая далека по своим характеристикам от естественной морской воды, в неестественном освещении и окружении. А все, что его ждет – это не открытые просторы Черного моря, а хлорированный бассейн, мороженая рыба, шум посетителей, трюки за еду", – пояснили экологи.

По словам экспертов, посещая дельфинарии или милуясь похожими фото и видео, зрители должны понимать, что стоит за этой картинкой и какова ее цена.

Перед тем, как посещать дельфинарии и другие мероприятия, где эксплуатируют животных, представьте себя на их месте – пожизненно заключенным, ограниченным в движениях и обязанным выполнять трюки, которого наказывают недокормлением или физическим наказанием за невыполнение указаний других,
– добавили эксперты.

В зоозащитной инициативе UAnimals также объяснили, почему в рождении дельфина в неволе нет ничего хорошего.

Зрители аплодировали, не понимая, что событие можно сравнить, разве что с рождением в концлагере. Где еще маму на последних днях беременности отправляют работать, а ребенок рожден для пожизненного рабства,
– отметили в UAnimals.

 

Теги: Новости Украины Экология мир животных
Источник: 24 Канал
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