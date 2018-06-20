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Народження дельфіна під час шоу в Одесі: екологи дали важливе роз'яснення

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Дельфіни-афаліни є червонокнижним видом
Дельфіни-афаліни є червонокнижним видом / Unsplash

Народження дельфіна-афаліна під час шоу в одеському дельфінарії "Немо" стало популярним серед українців, проте екологи вказали на негативну сторону події.

Експерти ГО "Екологія – Право – Людина" насамперед відзначили, що народження рідкісного виду неабияка радість, проте якщо це відбувається на волі, а не у дельфінарії.

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"Перш за все, дельфін народився у неприродніх для нього умовах: у воді, яка є далекою за своїми характеристиками від природної морської води, у неприродному освітленні та оточенні. А все, що на нього чекає – це не відкриті простори Чорного моря, а хлорований басейн, морожена риба, шум та галас відвідувачів, трюки за їжу", – пояснили екологи.

За словами експертів, відвідуючи дельфінарії чи милучуюсь схожими фото та відео глядачі повинні розуміти, що стоїть за цією картинкою та яка її ціна.

Перед тим, як відвідувати дельфінарії та інші заходи, де експлуатують тварин, уявіть себе на їхньому місці – довічно ув’язненим, обмеженим у рухах та зобов’язаним виконувати трюки, якого карають недогодовуванням або фізичним покаранням за невиконання вказівок інших,
– додали експерти.

У зоозахисній ініціативі UAnimals також пояснили, чому у народженні дельфіна в неволі немає нічого хорошого.

Глядачі аплодували, не розуміючи, що подію можна порівняти, хіба що з народженням в концтаборі. Де ще маму на останніх днях вагітності відправляють працювати, а дитина народженна для пожиттєвого рабства,
– зазначили в UAnimals.

 

Теги: Новини України світ тварин Екологія
Джерело: 24 Канал
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