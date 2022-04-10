"Рожденные побеждать": украинские десантники из "Стугны-П" уничтожили 3 российские бронемашины
10 апреля 2022 , 22:38Читати новину українською
Источник:81-я отдельная аэромобильная бригада
Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают выполнять боевые задания, ликвидируя личный состав и боевую технику врага.
В воскресенье, 10 апреля, на одном из направлений мобильным расчетом ПТРК "Стугна-П" уничтожены 3 единицы российских бронетанковых машин.
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"Рожденные побеждать!" – таков девиз нашей славной бригады,
– подчеркнул командир противотанкового подразделения.
В сети также обнародована видеозапись ювелирной работы украинских военнослужащих.