"Рожденные побеждать": украинские десантники из "Стугны-П" уничтожили 3 российские бронемашины

10 апреля 2022 , 22:38
Читати новину українською

Источник:

81-я отдельная аэромобильная бригада

Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают выполнять боевые задания, ликвидируя личный состав и боевую технику врага.

В воскресенье, 10 апреля, на одном из направлений мобильным расчетом ПТРК "Стугна-П" уничтожены 3 единицы российских бронетанковых машин.

Читайте  также "Трупы вывозили КамАЗами": в Рубежном ВСУ уничтожали в день до 150 оккупантов

"Рожденные побеждать!" – таков девиз нашей славной бригады,
– подчеркнул командир противотанкового подразделения.

В сети также обнародована видеозапись ювелирной работы украинских военнослужащих.

 

Автор: Олег Васьків