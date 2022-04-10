"Рожденные побеждать": украинские десантники из "Стугны-П" уничтожили 3 российские бронемашины

Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают выполнять боевые задания, ликвидируя личный состав и боевую технику врага.

В воскресенье, 10 апреля, на одном из направлений мобильным расчетом ПТРК "Стугна-П" уничтожены 3 единицы российских бронетанковых машин.

Читайте также "Трупы вывозили КамАЗами": в Рубежном ВСУ уничтожали в день до 150 оккупантов

"Рожденные побеждать!" – таков девиз нашей славной бригады,

– подчеркнул командир противотанкового подразделения.

В сети также обнародована видеозапись ювелирной работы украинских военнослужащих.