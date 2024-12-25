Служба Божья на Рождество 2024: онлайн богослужение УГКЦ из Патриаршего собора

В среду, 25 декабря, украинцы отмечают праздник Рождества Христова. Уже второй раз Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднует его по новоюлианскому календарю.

Церкви приглашают украинских верующих в этот праздничный день присоединиться к молитве. Трансляции богослужений можно посмотреть на 24 Канале.

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Трансляция Рождественских богослужений ПЦУ и УГКЦ

Традиционно праздничные богослужения в день Рождества транслируют онлайн. Украинцы, которые по разным причинам не могут присутствовать в храмах, также могут присоединиться к молитве.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав должен был начать рождественское богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве в 7:30. Поскольку Россия 25 декабря массированно атаковала Украину, то служба началась позже. Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов ее проводят в бомбоубежище.

Обратите внимание! Россия утром 25 декабря массированно атакует Украину ракетами различных типов. Учитывая ситуацию с безопасностью, богослужение может начаться позже – после того, как минует угроза.

Рождественское богослужение УГКЦ: смотрите видео