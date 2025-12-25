Церкви приглашают присоединиться к праздничной молитве. Трансляции Рождественских богослужений можно посмотреть на 24 Канале.

Где смотреть Рождественские богослужения ПЦУ и УГКЦ?

Уже несколько лет подряд все богослужения ПЦУ и УГКЦ можно смотреть онлайн. Не исключение – служба в день Рождества.

Поэтому украинцы, которые по разным причинам не могут посетить храмы, могут присоединиться к общей молитве дома.

Рождественская Божественная литургия Православной церкви Украины начнется 25 декабря с 09:01 в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Трансляцию проведет Первый канал Общественного.

Также богослужения Православной церкви Украины будут транслировать Украинское Радио и Радио Культура с 10:30 до 11:30.

Праздничную литургию Украинской греко-католической церкви 25 декабря с 07:30, а именно рождественскую утреню и Архиерейскую Божественную литургию из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве будет вести телеканал Живое телевидение.

Рождественская Святая Месса Римско-католической церкви в Украине из храма святого Александра в Киеве начинается 25 декабря в 10:00.

Также с 09:01 Службу Божью УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова будут транслировать Украинское Радио и Радио Культура.

Рождественская святая месса под руководством Святейшего Отца Льва XIV в базилике святого Петра в Риме начнется с 11:30 25 декабря.

В то же время рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира Urbi et Orbi с площади святого Петра в Риме начнется в 13:00 25 декабря.