Во многих городах уже стоит елка. Возле столичного праздничного дерева на Софийской площади можно донатить на ВСУ.
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Как ездит Рождественский экспресс от Укрзализныци
23, 24, 30, 31 декабря в Киеве и Львове будут курсировать Рождественские экспрессы, которые отвезут своих пассажиров в сказочный мир, где чудеса возможны,
– пишут в УЗ.
Рождественский экспресс: расписание движения:
- в Киеве поезда будут отправляться дважды в день – в 10:27 и в 12:40;
- во Львове поезда будут отправляться трижды в день – в 10:05, в 13:00 и в 15:20.
Где купить билеты на Рождественский экспресс
Они уже есть в продаже – можно приобрести в приложении и чат-ботах Укрзализныци. Киевляне должны ввести запрос "Киев-Пассажирский – Киев-Сказочный", львовяне – "Львов – Львов-Сказочный".
Возле паровоза можно сфотографироваться бесплатно
В УЗ отметили: стоит прийти на вокзал за полчаса до отправки. Ведь там можно будет сделать профессиональное фото на память и поучаствовать в праздничной программе.
Профессиональный фотограф будет работать на перроне, его фото будут бесплатными. В вагонах для детей сделают развлекательную программу, обещают вкусности и подарки.
А если тревога
В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия,
– заверили в ведомстве.
Что изменится для пассажиров в 2024 году
Некоторые изменения уже есть – это значительное подорожание билетов в Польшу. Цены выросли с 10 декабря.
А о том, какие международные рейсы УЗ появятся в 2024 году, читайте здесь.