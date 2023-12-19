Во многих городах уже стоит елка. Возле столичного праздничного дерева на Софийской площади можно донатить на ВСУ.

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Как ездит Рождественский экспресс от Укрзализныци

23, 24, 30, 31 декабря в Киеве и Львове будут курсировать Рождественские экспрессы, которые отвезут своих пассажиров в сказочный мир, где чудеса возможны,

– пишут в УЗ.

Рождественский экспресс: расписание движения:

в Киеве поезда будут отправляться дважды в день – в 10:27 и в 12:40;

во Львове поезда будут отправляться трижды в день – в 10:05, в 13:00 и в 15:20.

Где купить билеты на Рождественский экспресс

Они уже есть в продаже – можно приобрести в приложении и чат-ботах Укрзализныци. Киевляне должны ввести запрос "Киев-Пассажирский – Киев-Сказочный", львовяне – "Львов – Львов-Сказочный".

Обратите внимание! 30% мест выделено для бесплатных поездок детей погибших железнодорожников, детей военнослужащих и других социальных категорий.

Возле паровоза можно сфотографироваться бесплатно

В УЗ отметили: стоит прийти на вокзал за полчаса до отправки. Ведь там можно будет сделать профессиональное фото на память и поучаствовать в праздничной программе.

Профессиональный фотограф будет работать на перроне, его фото будут бесплатными. В вагонах для детей сделают развлекательную программу, обещают вкусности и подарки.

А если тревога

В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия,

– заверили в ведомстве.

Важно! Готовясь к праздникам, помните, что они возможны только благодаря ВСУ. Нашим Силам обороны сейчас очень тяжело. Передайте на фронт теплую одежду и вкусности, напишите открытки с добрыми словами. И обязательно задонатьте в проверенные фонды или волонтерам. 24 Канал имеет свой фонд, актуальные сборы смотрите по ссылке.

Что изменится для пассажиров в 2024 году

Некоторые изменения уже есть – это значительное подорожание билетов в Польшу. Цены выросли с 10 декабря.

А о том, какие международные рейсы УЗ появятся в 2024 году, читайте здесь.