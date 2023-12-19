У багатьох містах уже стоїть ялинка. Біля столичного святкового дерева на Софійській площі можна донатити на ЗСУ.
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Як їздить Різдвяний експрес від Укрзалізниці
23, 24, 30, 31 грудня у Києві та Львові курсуватимуть Різдвяні експреси, які відвезуть своїх пасажирів у казковий світ, де дива – можливі,
– пишуть в УЗ.
Різдвяний експрес: розклад руху:
- у Києві поїзди вирушатимуть двічі на день – о 10:27 та о 12:40;
- у Львові поїзди вирушатимуть тричі на день – о 10:05, о 13:00 та о 15:20.
Де купити квитки на Різдвяний експрес
Вони вже є у продажу – можна придбати в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці. Кияни мають вбити запит "Київ-Пасажирський – Київ-Казковий", львів'яни – "Львів – Львів-Казковий".
Біля паровоза можна сфотографуватися безкоштовно
В УЗ зазначили: варто прийти на вокзал за пів години до відправки. Адже можна буде зробити професійне фото на пам'ять і взяти участь у святковій програмі.
Професійний фотограф працюватиме на пероні, його світлини будуть безкоштовні. У вагонах для дітей зроблять розважальну програму для дітей, обіцяють смаколики та подарунки.
А якщо тривога
У разі повітряної тривоги поїзди Укрзалізниці, як завжди, продовжать курсувати за розкладом, але дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття,
– запевнили у відомстві.
Що зміниться для пасажирів у 2024 році
Деякі зміни вже є – це значне подорожчання квитків до Польщі. Ціни зросли з 10 грудня.
А про те, які міжнародні рейси УЗ з'являться у 2024 році, читайте тут.