Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Ялинка – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів.

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Тема локації "Хоробрі серця"

Святкова локація присвячена українським захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – герб України.



У Києві відкрили головну ялинку країни / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

У Києві засяяла вогнями головна ялинка країни: відео 24 Каналу

Біля ялинки українці можуть донатити на ЗСУ

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена нашим захисникам та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.

За його словами, за донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку.

Українці можуть донатити на ЗСУ просто на Софіївській площі / Фото з телеграму Віталія Кличка

"Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", – додав Кличко.

Яка цьогоріч головна ялинка країни / Фото Олександра Кригіна, 24 Канал

Зауважимо, що цьогоріч в в Києві не буде великих ярмарків та святкувань на Різдво та Новий Рік. Проте головну ялинку країни все ж вирішили встановити на Софійській площі.

Вчора, 5 грудня, ялинку засвітили у Львові. Цьогорічна красуня заввишки 14 метрів. Її місту подарували жителі Білогорщі Йосип і Галина Панас. Вони вирощували дерево на своєму подвір'ї понад 20 років.