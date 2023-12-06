Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Елка – искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов.
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Тема локации "Храбрые сердца"
Праздничная локация посвящена украинским защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке – герб Украины.
В Киеве открыли главную елку страны / Фото Валентины Полищук, 24
В Киеве засияла огнями главная елка страны: видео 24 Канала
У елки украинцы могут донатить на ВСУ
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам, и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.
По его словам, за донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память.
Украинцы могут донатить на ВСУ прямо на Софийской площади / Фото с телеграма Виталия Кличко
"Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе", – добавил Кличко.
Какая в этом году главная елка страны / Фото Александра Крыгина, 24 Канал
Вчера, 5 декабря, елку зажгли во Львове. Нынешняя красавица высотой 14 метров. Ее городу подарили жители Белогорши Иосиф и Галина Панас. Они выращивали дерево на своем дворе более 20 лет.