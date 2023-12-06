Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Елка – искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов.

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Тема локации "Храбрые сердца"

Праздничная локация посвящена украинским защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке – герб Украины.



В Киеве открыли главную елку страны / Фото Валентины Полищук, 24

В Киеве засияла огнями главная елка страны: видео 24 Канала

У елки украинцы могут донатить на ВСУ

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам, и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

По его словам, за донат каждый посетитель может забрать с собой одно украшение на память.

Украинцы могут донатить на ВСУ прямо на Софийской площади / Фото с телеграма Виталия Кличко

"Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе", – добавил Кличко.

Какая в этом году главная елка страны / Фото Александра Крыгина, 24 Канал

Отметим, что в этом году в Киеве не будет больших ярмарок и празднований на Рождество и Новый Год. Однако главную елку страны все же решили установить на Софийской площади.

Вчера, 5 декабря, елку зажгли во Львове. Нынешняя красавица высотой 14 метров. Ее городу подарили жители Белогорши Иосиф и Галина Панас. Они выращивали дерево на своем дворе более 20 лет.