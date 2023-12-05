Главную елку Львова засветили в канун Дня святого Николая, 5 декабря. Ее установили у Оперного театра.

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Что известно об этой елке

Город не тратил денег на елку и ее установку. 14-метровое дерево подарили Львову Иосиф и Галина Панас из Белогорщи. Они привезли елку из Карпат, после чего она в течение 20 лет росла на их дворе. Иосиф Панас на открытии елки пожелал всем украинцам победного 2024 года.

Кран для установки этой елки бесплатно предоставили предприниматели. Новых гирлянд для нее местные власти не покупали. Дерево украшали гирляндами, которые закупили еще в 2018 году. В этом году верхушку главной елки вместо звезды украшает противотанковый "еж". Его создали из старых трамвайных рельсов на "Львовэлектротрансе".

В Городе Льва зажгли елку / Фото Анны Срогий, Суспильне Львов

Обратите внимание! Ранее местные власти предупреждали, что в случае отсутствия света елку во Львове не будут подсвечивать отдельно.

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