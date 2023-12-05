В понедельник, 4 декабря елку в Киеве установили за средства меценатов, но не украшали. Открыть ее должны ко Дню святого Николая, то есть в среду, 6 декабря, а простоит она до 10 января.
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В столице готовятся к открытию елки на Софийской площади
На фотографиях видно, что на площади уже стоит елка и ее уже украсили. Киевляне охотно фотографируются на фоне праздничного дерева, хотя работы продолжаются.
Елка в Киеве к Новому году 2024 / Фото Валентины Полищук для 24 Канала
На дереве можно увидеть золотые, синие и белые украшения и много гирлянд, которые светятся приятным желтым светом. Венчает елку трезубец.
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Как в Киеве будут праздновать Новый год 2024
- О том, что елку в столице уже установили, написал 4 декабря мэр Киева Виталий Кличко. Он заметил: "Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда". Это сообщение прочли почти 240 тысяч пользователей. На открытии елки 6 декабря в Киеве Кличко расскажет, кому посвящено новогоднее дерево в этом году.
- Организаторы заметили, что решили поставить елку, чтобы поддержать традиции, а не устраивать шоу. Поэтому возле дерева поставили маленькие елочки: на них будут украшения с QR-кодом. Игрушки можно забрать себе, но за донат на ВСУ.
- В Киеве на праздники не будут отменять комендантский час: как и всегда, ограничения продлятся с полуночи до пяти утра. Массовых мероприятий к новогодне-рождественским праздникам не будет. Празднование на Софии будет тихим и камерным, без ярмарок.