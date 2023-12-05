Волонтер рассказал журналистам, как у него возникла идея и откуда елка. Перед этим Сухопутные войска показали дерево и отметили, что это главная елка страны.
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Как в 6 километрах от Бахмута появилась елка
Украсил насколько смог и вывез на тот перекресток, где ездят только военные на Бахмут, на Клещиевку. Решил порадовать людей,
– рассказал волонтер.
Евгений Ткачев объяснил, что взял елку на чердаке в разрушенном доме своего сына.
Волонтер прокомментировал популярность своего сообщения, где он показал, как прикрепляет елку на дороге на Бахмут. Он говорит, что пусть бы с каждого лайка по гривне ушло на несколько дронов. По его словам, главное, чтобы польза была.
"Я понимал, что у некоторых военных, кто будет проезжать здесь, это может быть последняя елка в жизни. Потому что фронт, потому что гибнут наши герои. И хотел хоть немного улучшить им настроение, напомнить о Рождестве", – заметил волонтер.
Волонтер украсил елку возле Бахмута: смотрите видео
Что известно о елке возле Бахмута
- Сухопутные войска опубликовали фото елки в 6 километрах возле Бахмута Донецкой области. Военные отметили, что это главная елка страны.
- Военнослужащая Анастасия поблагодарила волонтера за елку и написала, что она поднимает настроение каждый раз, когда проезжают мимо.
- Волонтер отметил, что возможно его сообщение об "игре в Санту" кое-кому не понравится. Однако он объяснил, что елка – напоминание о Рождестве. И он верит, что она поднимет настроение и даст надежду многим, кто будет проезжать мимо нее в нескольких километрах от фронта, уезжая на "0" возле Бахмута. Волонтер написал, что пусть лучше военные увидят елку, чем обезображенный россиянами пейзаж.