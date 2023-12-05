Волонтер розповів журналістам, як у нього виникла ідея та звідки ялинка. Перед цим Сухопутні війська показали дерево та зазначили, що це головна ялинка країни.
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Як за 6 кілометрів від Бахмута з'явилась ялинка
Прикрасив наскільки зміг і вивіз на те перехрестя, де їздять тільки військові на Бахмут, на Кліщіївку. Вирішив порадувати людей,
– розповів волонтер.
Євген Ткачев пояснив, що взяв ялинку на горищі у зруйнованому будинку свого сина.
Волонтер прокоментував популярність свого допису, де він показав, як прикріплює ялинку на дорозі на Бахмут. Він каже, що нехай би з кожного лайка по гривні йшло на декілька дронів. За його словами, головне, щоб користь була.
"Я розумів, що у деяких військових, хто буде проїжджати тут, це може бути остання ялинка в житті. Тому що фронт, тому що гинуть наші герої. І хотів хоч трішечки поліпшити їм настрій, нагадати про Різдво", – зауважив волонтер.
Волонтер прикрасив ялинку біля Бахмута: дивіться відео
Що відомо про ялинку біля Бахмута
- Сухопутні війська опублікували фото ялинки за 6 кілометрів біля Бахмута Донецької області. Військові зазначили, що це головна ялинка країни.
- Військовослужбовиця Анастасія подякувала волонтеру за ялинку та написала, що вона підіймає настрій щоразу, коли проїжджають повз.
- Волонтер зазначив, що можливо його допис про "гру в Санту" декому не сподобається. Проте він пояснив, що ялинка –нагадування про Різдво. І він вірить, що вона підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повз неї за кілька кілометрів від фронту, їдучи на "0" біля Бахмуту. Волонтер написав, що нехай краще військові побачать ялинку, ніж спотворений росіянами пейзаж.