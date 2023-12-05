У понеділок 4 грудня ялинку в Києві встановили коштом меценатів, але не прикрашали. Відкрити її мають до Дня святого Миколая, тобто в середу 6 грудня, а стоятиме вона до 10 січня.
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У столиці готуються до відкриття ялинки на Софійській площі
На світлинах видно, що на площі вже стоїть ялинка і її вже прикрасили. Кияни охоче фотографуються на тлі святкового дерева, хоча роботи ще тривають.
Ялинка у Києві до Нового року 2024 / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу
На дереві можна помітити золоті, сині та білі прикраси і багато гірлянд, які світяться приємним жовтим світлом. Вінчає ялинку тризуб.
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Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2024
- Про те, що ялинку в столиці вже встановили, написав 4 грудня мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив: "Не така велика, як в мирний час, але життєствердна, як ніколи". Цей допис прочитало майже 240 тисяч. На відкритті ялинки 6 грудня в Києві Кличко розкаже, кому присвячене новорічне дерево цьогоріч.
- Організатори встановлення зауважили, що вирішили поставити ялинку, аби підтримати традиції, а не влаштовувати шоу. Тому біля дерева поставили менші ялиночки: на них будуть прикраси із QR-кодом. Іграшки можна забрати собі, але за донат на ЗСУ.
- У Києві на свята не будуть скасовувати комендантську годину: як і завжди, обмеження триватимуть з опівночі до п'ятої ранку. Масових заходів до новорічно-різдвяних свят не буде. Святкування на Софії буде тихим і камерним, без ярмарків.