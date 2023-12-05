Головну ялинку Львова засвітили напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня. Її встановили біля Оперного театру.

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Що відомо про цю ялинку

Місто не витрачало грошей на ялинку та її встановлення. 14-метрове дерево подарували Львову Йосип та Галина Панас з Білогорщі. Вони привезли ялинку з Карпат, після чого вона протягом 20 років росла на їхньому подвір'ї. Йосип Панас на відкритті ялинки побажав всім українцям переможного 2024 року.

Кран для встановлення цієї ялинки безплатно надали підприємці. Нових гірлянд для неї місцева влада не купляла. Дерево прикрашали тими гірляндами, які закупили ще у 2018 році. Цього року верхівку головної ялинки замість зірки прикрашає протитанковий "їжак". Його створили зі старих трамвайних рейок на "Львівелектротрансі".

У Місті Лева засвітили ялинку / Фото Анни Срогий, Суспільне Львів

Зверніть увагу! Раніше місцева влада попереджала, що у разі відсутності світла ялинку у Львові не будуть окремо підсвічувати.

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