Рождественский патруль: какое развлечение устроили полицейские для украинцев

"Рождество с патрульными" – такое развлечение в честь праздника в украинских городах организовали полицейские для детей и взрослых.

Такой праздник устроили для детей, чтобы они на один день могли полностью ощутить себя полицейскими. Детям дали возможность поговорить в рацию и воспользоваться сиреной.

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Этот праздник становится для патрульной полиции традиционным, ведь проводят его уже третий год подряд.

Целью этого мероприятия является, во-первых, поздравить людей с Рождеством. Хотим провести этот день вместе, показать, что мы открыты для людей, мы дружествены к людям. Мы хотим с ними и дружить, и работать. Познакомиться лучше с нашими местными жителями. Кстати, такое действо "Рождество с патрульными" сегодня будет происходить по всей территории Украины,

– заявила старший лейтенант полиции Юлия Берсименко.

Главное развлечение для детей, которое они здесь больше всего полюбили – это катание на патрульных машинах.



Михаил на празднике, который организовали полицейские

Кроме этого, есть еще развлечения для взрослых – можно примерить алкоочки. То есть это такие очки, в которых чувствуешь и воспринимаешь мир иначе. Как это выглядит глазами тех, кто находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные полицейские рассказали, что это такая поучительная функция.