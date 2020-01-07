Різдвяний патруль: яку розвагу влаштували поліцейські для українців

"Різдво з патрульними" – таку розвагу на честь свята в українських містах організували поліцейські для дітей та дорослих.

Таке свято влаштували для дітей, щоб вони на один день могли повністю відчути себе поліцейськими. Дітям дали змогу поговорити в рацію та скористатися сиреною.

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Це свято стає для патрульної поліції традиційним, адже проводять його вже третій рік поспіль.

Метою цього заходу є, по-перше, привітати людей з Різдвом. Хочемо провести цей день разом, показати, що ми відкриті до людей, ми дружні до людей. Ми хочемо з ними і дружити, і працювати. Познайомитися краще з нашими місцевими жителями. До речі, таке дійство "Різдво з патрульними" сьогодні буде відбуватися по всій території України,

– заявила старший лейтенант поліції Юлія Берсименко.

Головна розвага для дітей, яку вони тут найбільше полюбили – це катання на патрульних машинах.



Михайло на святі, яке організували поліцейські

Окрім цього, є ще розваги для дорослих – можна приміряти алкоокуляри. Тобто це такі окуляри, в яких відчуваєш і сприймаєш світ інакше. Як це виглядає очима тих, хто перебуває за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні поліцейські розповіли, що це така повчальна функція.