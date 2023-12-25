Блаженнейший Святослав поздравил украинцев с Рождеством на видео

Глава УГКЦ отметил, что украинцы уже во второй раз празднуют Рождество во время полномасштабной войны с Россией. Святослав объяснил, как можно соединить страдания, боли и слезы военного времени со светом, радостью и надеждой великого праздника.

Отец и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав обратился к жителям нашей страны по случаю Рождества Христова. Он записал видеообращение.

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Блаженнейший Святослав обратился к украинцам

Блаженнейший Святослав сослался на Священное Писание. Там рождение ребенка является знаком того, что Бог есть со своим народом.

Во время боли, войны, печали, страданий и слез нам так нужен знак, что Господь Бог есть с нами, на нашей стороне. В Священном Писании таким знаком, что с нами Бог, есть рождение ребенка. И вот мы празднуем Рождество Христово – рождение в человеческом теле самого Бога, которого называет пророк Исаия Князем мира, чудесным советчиком,

– сказал глава УГКЦ.

Он заметил, что Бог есть с нами в празднике Рождества Христова.

Обращение Святослава к жителям Украины: смотрите видео



Сегодня, во времена тьмы, скорби и страдания, когда мы измучаемся, когда вроде бы человеческие силы иссякают, сам Господь дает нам знак надежды. Потому что мы находим ребенка в яслях. Сына Божьего, который сегодня приходит, чтобы родиться в теле и крови нашего народа. Чтобы еще раз дать нам услышать радость Рождества, радость этого известия, что с нами Бог. Сегодня он снова является нашей силой, нашей стойкостью, нашим светом,

– заметил Святослав.

Он призвал украинцев не бояться радоваться Рождеству. Святослав напомнил, что это великий праздник, когда радость и свет приходят не от человека и не с земли, а с Небес.

Блаженнейший Святослав пожелал всем украинцам веселого Рождества, красивой Коляды, а также благословенного, счастливого и победного Нового года. Глава УГКЦ поздравил наших защитников и защитниц, которые защищают Украину и будут встречать Рождество в блиндажах и окопах. Также он упомянул и об украинских детях, вынужденных праздновать в бомбоубежищах и подвалах. Блаженнейший Святослав призвал украинцев радоваться и петь на Рождество, несмотря на войну, потому что с нами Бог.