Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. По его словам, аудиторией этой пропаганды являются россияне, страны ЕС и нейтральные страны, в частности, Латинской Америки и Африки.

Актуально Пусть с унитазами возвращаются за границы до 1991, – Зеленский прокомментировал "перемирие" Путина

Подоляк прокомментировал циничное заявление Путина

По словам советника главы ОП, план России – абсолютно банальный и прогнозируемый.

Это некая пропагандистская постановка,

– отметил Подоляк.

Он напомнил, что утром 5 января патриарх Кирилл предложил остановить междоусобную войну. Это поддержал кремлевский диктатор, после чего министр обороны России Сергей Шойгу приказал временно остановить огонь.

"Немножко странно, да? Потому что на Рождество 24 декабря вы видели, что было. В новогоднюю ночь, что было. И вообще, 10,5 месяца мы здесь зашли на территорию Украины, активно убиваем людей, уничтожаем гражданскую инфраструктуру, в частности объекты, где религиозные культы имеют свое место. А здесь мы решили остановить огонь, потому что будет Рождество и об этом попросил Гундяев", – добавил советник главы ОП.

По его словам, Россия любой ценой хочет снизить интенсивность боевых действий на время. Ведь им не удалось получить переговорный процесс, в рамках которого произошла бы оперативно-техническая пауза на 3-4 месяца. Это оккупантам нужно для дополнительной мобилизации, обновления своей армии, проведения учений и перегруппировок, чтобы реализовать в конце февраля новые этапы наступления на Украину.

Кроме того, подобными заявлениями Кремль хочет нажать на мир, чтобы склонить Киев к переговорам с агрессором. Мол, захватчики гуманистически прекратили огонь в одностороннем порядке, а украинцы продолжают воевать.

"Не надо маскировать просто фиктивное перемирие под перемирие, действительно имеющее отношение к слову "мир", – подытожил Подоляк.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что президент Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира с десяти шагов.

"Россия игнорирует ее, обстреляв Херсон накануне Рождества, нанеся массированные ракетные удары и удары с беспилотников на Новый год. Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься серьезно", – подчеркнул глава МИД.

В Германии и США ответили Путину

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала по предложению российского диктатора о "перемирии" на Рождество. По ее словам, если бы Владимир Путин хотел мира, то вернул бы своих солдат домой.

Она добавила, что это "перемирие" не приносит ни свободы, ни безопасности украинцам, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией, а Путин хочет продолжить войну после небольшого перерыва.

Президент США Джозеф Байден также уверен, что кремлевский диктатор пытается "отдохнуть", потому и хочет добиться прекращения огня.

"Я не хочу отвечать на то, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и на Новый год. Я думаю, что он пытается передохнуть", – сказал президент США.