Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. За його словами, аудиторією цієї пропаганди є росіяни, країни ЄС та нейтральні країни, зокрема Латинської Америки та Африки.

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Подоляк прокоментував цинічну заяву Путіна

За словами радника голови ОП, план Росії – абсолютно банальний та прогнозований.

Це така собі пропагандистська постановка,

– зазначив Подоляк.

Він нагадав, що зранку 5 січня патріарх Кіріл запропонував зупинити "междоусобную войну". Це підтримав кремлівський диктатор, після чого міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу дав наказ тимчасово зупинити вогонь.

"Трошки дивно, так? Тому що на Різдво 24 грудня ви бачили, що було. У новорічну ніч, що було. І взагалі, 10,5 місяця ми тут зайшли на територію України, активно вбиваємо людей, нищимо цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти, де релігійні культи мають своє місце. А тут ми вирішили зупинити вогонь, тому що буде Різдво і про це попросив Гундяєв", – додав радник голови ОП.

За його словами, Росія за будь-яку ціну хоче знизити інтенсивність бойових дій на певний час. Адже їм не вдалося отримати переговорний процес, в межах якого відбулася б оперативно-технічна пауза на 3 – 4 місяці. Це окупантам потрібно для додаткової мобілізації, оновлення своєї армії, проведення навчань та перегрупувань, щоб реалізувати наприкінці лютого нові етапи наступу на Україну.

Окрім цього, подібними заявами Кремль хоче натиснути на світ, щоб схилити Київ до перемовин з агресором. Мовляв, загарбники гуманістично припинили вогонь в односторонньому порядку, а українці продовжують воювати.

"Не треба маскувати просто фіктивне перемир'я під перемир'я, яке дійсно має відношення до слова "мир", – підсумував Подоляк.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що президент Володимир Зеленський запропонував чітку Формулу миру з десяти кроків.

"Росія ігнорує її, натомість обстрілявши Херсон напередодні Різдва, завдавши масованих ракетних ударів та ударів з безпілотників на Новий рік. Їхнє нинішнє "одностороннє припинення вогню" не може і не повинно сприйматися серйозно", – наголосив глава МЗС.

У Німеччині та США відповіли Путіну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відреагувала на пропозицію російського диктатора про "перемир'я" на Різдво. За її словами, якби Владімір Путін хотів миру, то повернув би своїх солдатів додому.

Вона додала, що це "перемир’я" не приносить ні свободи, ні безпеки українцям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією, а Путін хоче продовжити війну після невеликої перерви.

Президент США Джозеф Байден також впевнений, що кремлівський диктатор намагається "перепочити", тому й хоче домогтися припинення вогню.

"Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25 грудня та на Новий рік. Я думаю, що він намагається передихнути", – сказав президент США.