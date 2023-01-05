Глава держави під час звернення 5 січня, окрім українців, звернувся й до росіян, повідомляє 24 канал.

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Зеленський звернувся до росіян

Зеленський у зверненні до росіян зауважив, що 15 листопада представили Українську формулу миру. Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни.

Це – гарантований і надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати й взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів була 82 тисячі. 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання Формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво. Станом уже на той день кількість убитих російських солдатів була майже 95 тисяч,

– наголосив президент.

Обидві пропозиції України російська влада, мабуть, не почула. За словами глави держави, там, де вони перебувають, мабуть, глибоко, тому й не чути.

"Станом на сьогодні ви втратили вбитими на цій війні вже майже 110 тисяч своїх солдатів. Ті, хто продовжував терор проти нашої країни й посилав усіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій щодо припинення російської агресії, точно не цінують життя і тим паче не прагнуть миру", – заявив Зеленський.

Він додав, що зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських бійців на Донбасі та підігнати ближче до позицій Сил оборони техніку, боєприпаси та мобілізованих.

"Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою. А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі", – зазначив президент.

За його словами, страх росіян перед Путіним знищує їхню країну, яка теж уже глибоко, проте не в бункері. Закінчити війну означає закінчити агресію Росії.

"Навіть коли ваші ракети й дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, ґвалтують. Це триває щодня, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться – тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року", – підсумував український лідер.