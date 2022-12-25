В сети опубликовали трогательные и тёплые кадры, как герои празднуют Рождество. Враг – бессилен украсть праздник.

Обратите внимание Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января: интересные факты

Христос родился! Украинские воины празднуют,

– говорится в сообщении.

Украинские воины празднуют Рождество / Фото Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Раньше в сети показали, как празднуют Рождество воины, которые находятся в самой горячей точке фронта – в Бахмуте.

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

В канун Рождества по Григорианскому календарю Владимир Зеленский поздравил украинцев. Президент подчеркнул, что в 2022 году Украина встречает праздник в очень непростых обстоятельствах.

Традиционный дух Рождества украинцы чувствуют по-другому.

Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы… Из-за сирен, воздушных тревог, а еще хуже – взрывов,

– заявил Зеленский.

"Зло и тьма" хочет, чтобы украинцы чувствовали уныние и отчаяние. В то же время, Украина противостоит этому злу уже более 300 дней и 8 лет и не позволит достичь желаемого.