У мережі опублікували зворушливі й теплі кадри, як герої святкують Різдво. Ворог – безсилий вкрасти свято.

Зауважте Чим відрізняється Різдво 25 грудня та 7 січня: цікаві факти

Христос народився! Українські воїни святкують,

– мовиться у повідомленні.

Українські воїни святкують Різдво / Фото Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Раніше у мережі показали, як святкують Різдво воїни, які перебувають у найгарячішій точці фронту – у Бахмуті.

Зеленський привітав українців з Різдвом

Напередодні Різдва за Григоріанським календарем Володимир Зеленський привітав українців. Президент наголосив, що у 2022 році Україна зустрічає свято у дуже непростих обставинах.

Традиційний дух Різдва українці відчувають інакше.

Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці… Через сирени, повітряні тривоги, а ще гірше – вибухи,

– заявив Зеленський.

"Зло та темрява" хоче, щоб українці відчували зневіру та розпач. Водночас Україна протистоїть цьому злу уже понад 300 днів і 8 років й не дозволить досягнути бажаного.