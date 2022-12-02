4 декабря хор "Щедрик" будет выступать в одном из самых известных концертных залов мира "Карнеги-холле". Там же 100 лет назад состоялась премьера щедровки в Северной Америке.

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Посетители вокзала были поражены

Участники коллектива устроили импровизированную репетицию, даже не снимая верхнюю одежду. Дети выстроились хоровым полукругом и собрали своим искусным пением зрителей, которые начали снимать незапланированное выступление на телефоны.

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