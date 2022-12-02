4 грудня хор "Щедрик" виступатиме в одному із найвідоміших концертних залів світу "Карнегі-холі". Саме там 100 років тому відбулася прем'єра щедрівки у Північній Америці.

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Відвідувачі вокзалу були вражені

Учасники колективу влаштували імпровізовану репетицію, навіть не знімаючи верхнього одягу. Дітлахи вишикувались хоровим півколом та зібрали своїм майстерним співом глядачів, які почали знімати незапланований виступ на телефони.

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