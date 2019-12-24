Рождество 25 декабря: в ПЦУ прокомментировали возможность календарной реформы
Переход Православной церкви на григорианский календарь может внести "сумятицу" в украинское православие на много лет вперед. Это также "законсервирует" верующих в Московском патриархате.
Риски от реформы сейчас – очевидные и реальные, об этом руководитель пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря написал на своей фейсбук-странице.
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Он отметил, что это будет иметь сомнительную пользу для верующих и церкви.
Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные лишь попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднования") потенциально "законсервируют" в Москвском Патриархате тысячи общин с миллионами верных и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед,
– написал Зоря.
Еще до проведения Объединительного собора, в середине ноября 2018 года, спикер Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.
Что еще об этом говорят в ПЦУ?
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не против изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества.
Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.
По его словам, ПЦУ сначала нужно провести объяснение и просветительскую работу в этом направлении. Епифаний также указал, что реформа календаря касается изменений всех главных праздников, а не только Рождества.
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