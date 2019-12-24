Різдво 25 грудня: в ПЦУ прокоментували можливість календарної реформи

Перехід Православної церкви України на григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я на багато років вперед. Це також "законсервує" вірян у Московському патріархаті.

Ризики від реформи зараз - очевидні та реальні, про це керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Він зазначив, що це матиме сумнівну користь для вірних і церкви.

Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Москвському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум‘яття в українське православ‘я на десятиліття наперед,

– написав Зоря.

Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва .

Що ще про це кажуть у ПЦУ?

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.



За його словами, ПЦУ спочатку потрібно провести пояснення і просвітницьку роботу у цьому напрямку. Епіфаній також вказав, що реформа календаря стосується змін усіх головних свят, а не лише Різдва.



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