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      Різдво 25 грудня: в ПЦУ прокоментували можливість календарної реформи

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      У ПЦУ поки не планують проводити календарну реформу / ПЦУ

      Перехід Православної церкви України на григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я на багато років вперед. Це також "законсервує" вірян у Московському патріархаті.

      Ризики від реформи зараз - очевидні та реальні, про це керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Про головне: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Він зазначив, що це матиме сумнівну користь для вірних і церкви.

      Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламували її пропозиціями "подвоєння святкування") потенційно "законсервують" в Москвському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних та внесуть сум‘яття в українське православ‘я на десятиліття наперед,
      – написав Зоря.

      Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.

      Що ще про це кажуть у ПЦУ?

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства.

      Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

      За його словами, ПЦУ спочатку потрібно провести пояснення і просвітницьку роботу у цьому напрямку. Епіфаній також вказав, що реформа календаря стосується змін усіх головних свят, а не лише Різдва.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Традиції Релігія Різдво Православна церква України
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