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      Рождество 25 или 7: как украинцы относятся к изменению даты – опрос

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      Когда украинцы будут праздновать Рождество / unsplash

      Идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают четверть украинцев. Против такой идеи гораздо больше – 64% опрошенных.

      Изменить дату празднования Рождества соглашаются 25% респондентов, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

      Знайте больше: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

      Общие результаты опроса

      • 25% опрошенных – поддерживают;
      • 64% опрошенных – против такой идеи;
      • 7% отметили, что им безразлично;
      • 4% опрошенных – затруднились ответить.

      Количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества, возросло. В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% – были против.

      Где больше всего хотят праздновать Рождество 25 декабря?

      Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

      В других регионах большинство опрошенных против переноса:

      • в Центре 23% – за и 66% – против;
      • на юге – 15% и 74% соответственно;
      • на Востоке – 14% и 74%.

      Что интересно, несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

      Что говорят в ПЦУ о переносе даты празднования Рождества?

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не прочь изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

      По его словам, ПЦУ сначала нужно провести объяснение и просветительскую работу в этом направлении. Епифаний также указал, что реформа календаря касается изменений всех главных праздников, а не только Рождества.

      Еще до проведения Объединительного собор, в середине ноября 2018 года, представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.

      Теперь он подчеркнул, что переход церкви на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие на многие годы вперед. По его мнению, такое решение потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих".

       

      ПЦУ
      Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала

       

       

      Католическое Рождество 25 декабря – выходной: что нужно знать о празднике
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Традиции Православная церковь Украины Рождество Религия Новости политики
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