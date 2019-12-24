Рождество 25 или 7: как украинцы относятся к изменению даты – опрос

Идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают четверть украинцев. Против такой идеи гораздо больше – 64% опрошенных.

Изменить дату празднования Рождества соглашаются 25% респондентов, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Знайте больше: Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине

Общие результаты опроса

25% опрошенных – поддерживают;

64% опрошенных – против такой идеи;

7% отметили, что им безразлично;

4% опрошенных – затруднились ответить.

Количество тех, кто высказывается в поддержку переноса даты празднования Рождества, возросло. В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% – были против.

Где больше всего хотят праздновать Рождество 25 декабря?

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают.

В других регионах большинство опрошенных против переноса:

в Центре 23% – за и 66% – против;

на юге – 15% и 74% соответственно;

на Востоке – 14% и 74%.

Что интересно, несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.

Что говорят в ПЦУ о переносе даты празднования Рождества?

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ не прочь изменить церковный календарь и дату празднования Рождества, однако на сегодня еще нет поддержки со стороны общества. Он также предположил, что Московский патриархат будет использовать эту ситуацию в своих интересах.

По его словам, ПЦУ сначала нужно провести объяснение и просветительскую работу в этом направлении. Епифаний также указал, что реформа календаря касается изменений всех главных праздников, а не только Рождества.

Еще до проведения Объединительного собор, в середине ноября 2018 года, представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявлял, что Единая поместная церковь не будет рассматривать вопрос о переносе празднования Рождества.

Теперь он подчеркнул, что переход церкви на григорианский календарь может внести "смятение" в украинское православие на многие годы вперед. По его мнению, такое решение потенциально "законсервируют" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих".



Почти половина опрошенных назвали себя прихожанами ПЦУ / Инфографика 24 канала