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      Різдво 25 чи 7: як українці ставляться до зміни дати – опитування

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      Коли українці будуть святкувати Різдво / unsplash

      Ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують чверть українців. Проти такої їдеї набагато більше – 64% опитаних.

      Змінити дату святкування Різдва погоджуються 25% респондентів, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

      Знайте більше: Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні

      Загальні результати опитування

      • 25% опитаних – підтримують;
      • 64% опитаних – проти такої ідеї;
      • 7% зазначили, що їм байдуже;
      • 4% опитаних – не змогли відповісти.

      Кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва, зросла. У 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.

      Де найбільше хочуть святкувати Різдво 25 грудня?

      Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують.

      В інших регіонах більшість опитаних проти перенесення:

      • у Центрі 23% – за і 66% – проти;
      • на Півдні – 15% і 74% відповідно;
      • на Сході – 14% і 74%.

      Що цікаво, дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку.

      Що кажуть у ПЦУ про перенесення дати святкування Різдва?

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. Він також припустив, що Московський патріархат використовуватиме цю ситуацію у своїх інтересах.

      За його словами, ПЦУ спочатку потрібно провести пояснення і просвітницьку роботу у цьому напрямку. Епіфаній також вказав, що реформа календаря стосується змін усіх головних свят, а не лише Різдва.

      Ще до проведення Об’єднавчого собор, у середині листопада 2018 року, речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря заявляв, що Єдина помісна церква не розглядатиме питання про перенесення святкування Різдва.

      Тепер він наголосив, що перехід церкви на григоріанський календар може внести "сум'яття" в українське православ'я на багато років вперед. На його думку, таке рішення потенційно "законсервують" в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірних". 

       

      ПЦУ
      Майже половина опитаних назвали себе прихожанами ПЦУ / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Традиції Православна церква України Різдво Релігія
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