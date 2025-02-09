Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в интервью Укринформу.

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Кто и за что отвечает в вопросе мобилизации

Иван Гаврилюк отмечает, что обществу часто навязывают негативные нарративы по мобилизации тогда как реальная картина является другой. В законе четко прописаны обязанности и ответственности каждой структуры.

Проблематика мобилизации основывается на тех реалиях, в которых живет украинское общество в целом. Что я имею в виду? Наше информационное пространство сосредоточено на негативе, обществу навязывают нарративы о "бусификации", о плохих "ТЦКашниках". Мы видим больше негатива, чем позитива о необходимости защиты страны и государства,

– заявил он.

По словам Гаврилюка, ТЦК не имеют полномочий разыскивать граждан, которые уклоняются от мобилизации. Эта задача возложена на местные органы власти и полицию – именно они должны доставить военнообязанного в случае неявки.

"Задача должностных лиц Территориальных центров комплектования – ведение учета и отбора граждан для пополнения рядов Сил обороны Украины", – уточнил военный.