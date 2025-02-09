Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв’ю Укрінформу.

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Хто і за що відповідає у питанні мобілізації

Іван Гаврилюк зауважує, що суспільству часто нав’язують негативні наративи щодо мобілізації тоді як реальна картина є іншою. У законі чітко прописані обов'язки та відповідальності кожної структури.

Проблематика мобілізації ґрунтується на тих реаліях, в яких живе українське суспільство в цілому. Що я маю на увазі? Наш інформаційний простір зосереджений на негативі, суспільству нав’язують наративи про "бусифікацію", про поганих "ТЦКашників". Ми бачимо більше негативу, ніж позитиву щодо необхідності захисту країни і держави,

– заявив він.

За словами Гаврилюка, ТЦК не мають повноважень розшукувати громадян, які ухиляються від мобілізації. Це завдання покладене на місцеві органи влади та поліцію – саме вони мають доставити військовозобов'язаного у разі неявки.

"Завдання посадових осіб Територіальних центрів комплектування – ведення обліку і відбору громадян для поповнення лав Сил оборони України", – уточнив військовий.