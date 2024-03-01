Это произошло после того, как соответствующее заключение относительно шведских приходов РПЦ предоставила служба безопасности страны. В ведомстве подчеркнули, что эти приходы могут вести подрывную деятельность в Швеции.

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Швеция прекратит предоставлять дотации местным приходам РПЦ

В Управлении поддержки религиозных общин Министерства социальных дел (SST) Швеции поговорили с местными представителями РПЦ относительно их позиции относительно войны в Украине.

Согласно сообщениям, представители этой религиозной общины якобы подтвердили свою позицию "против" войны и насилия, подчеркнув свою "преданность духовным и миротворческим целям".

Далее Управление обратилось за помощью к Шведской службе государственной безопасности. В декабре 2023 года спецслужбы обнародовали предупреждение, в котором говорилось, что отдельные представители Русской православной церкви в Швеции поддерживали связь с российскими службами безопасности и разведки.

Шведская служба безопасности также выразила обеспокоенность, что местные приходы Русской православной церкви получают значительное финансирование от страны-агрессора. По данным SÄPO, это можно считать, как поощрение российского вторжения в Украину.

Кроме того, SÄPO считает, что Россия использует Русскую православную церковь в Швеции как средство для сбора разведывательной информации и участия в других видах деятельности, угрожающих безопасности.

В то же время SST приняли во внимание то, что настоятель РПЦ патриарх Кирилл выразил свою поддержку полномасштабному вторжению России в Украину.

В Управлении также подтвердили, что в 2024 году не будет никаких предпосылок для предоставления средств шведским приходам РПЦ. По словам Исаака Райхеля, директора SST, только общины, которые активно поддерживают продвижение "фундаментальных ценностей общества", будут иметь право на получение государственных грантов.

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