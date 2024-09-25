Церковь бывшего РПЦ оспаривает указ о предоставлении Беличанскому лесу статуса нацпарка

Церковь бывшего РПЦ в Беличанском лесу под Киевом оспаривает в суде президентский указ о присоединении леса к Голосеевскому национальному парку.

Об этом пишет общественная инициатива "Игла" со ссылкой на заявление представителей национального парка "Голосеевский".

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Справочно. Беличанский лес расположен в Святошинском районе столицы. Он помог сформировать линию обороны города Киева в 2022 году.

Что известно об указе

Президентский указ, который постановил, что Беличанский лес вблизи Коцюбинского поселкового совета является частью Киева, должен расширить Голосеевский парк и получить статус национального парка, подписали еще в 2014 году.

Церковь, которая была незаконно возведена в 2017 году и подчинялась РПЦ, решила обжаловать указ через 10 лет, поскольку ей "известно о нарушении ее прав в сентябре 2024 года,

– говорится в статье общественных активистов.

Истец заявил, что "априори не мог" узнать о нарушении своих прав, поскольку якобы не было понятно, за счет каких земель Беличанского леса расширили Голосеевский парк, а следовательно и пропустил срок обращения в суд.

Впрочем общественная инициатива отметила, что изображение со схемой расширения парка официально обнародовали в 2021 году.



Схема расширения нацпарка "Голосеевский" / Фото "Иглы"

Церковь подчинялась РПЦ

Вероятно, обжалование указа осуществляет Храм святого великомученика Георгия Победоносца бывшего РПЦвУ, который расположен в Коцюбинском, на границе с Киевом. Только в марте 2024 года церковь перешла в ПЦУ.

По данным общественной инициативы "Голка", церковь установили незаконно, поскольку в 2008 году участок, где она построена, передали себе и родственникам депутаты Коцюбинского поселкового совета. Большинство актов прав собственности на землю депутатов уже лишили.

В 2021 году границу нацпарка обозначили на кадастровой карте. После этого Киевский облсовет утвердил новую схему Киевщины, которой захватила часть города Киева. Впоследствии депутаты облсовета пытались изменить это решение. Тогда не хватило голосов – их не дали депутаты “Слуги народа”, связанные с Александром Дубинским, которого судят за государственную измену,

– отметили активисты.

Впрочем, несмотря на попытки депутатов в 2024 году Верховный Суд признал, что Беличанский лес принадлежит Киеву. Тогда же суд апелляционной инстанции утвердил, что земля под трассой Новобеличи-Ирпень (Р-30), где и расположен храм – тоже является территорией Киева.

"Отстаивая участок под церковью, площадью 0,2 гектара, которую отвели в постоянное пользование 2010 года, бывший московский патриархат решил отменить президентский указ, который защитил лес площадью более 6 000 гектаров", – добавили активисты.

Община требовала запретить деятельность церкви

Церковь установили под председательством мэра Коцюбинского Сергея Даниша, который сейчас депутат партии "Слуга народа". Активисты отметили также, что в 2022 году община требовала запретить деятельность храма, однако Даниш игнорировал призывы. В частности из-за связи с корректировщицей вражеского огня и директором детсада в поселке Аллой Душкиной, которая намеревалась стать оккупационным "министром образования", и после деоккупации Киевщины сбежала в Россию.

В министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины окружающей среды сообщили, что Беличанский лес имеет наивысший природоохранный статус и является частью Голосеевского парка.

Поэтому, как отметили активисты "Иглы", если производство по обжалованию указа президента откроют, прокуратура, нацпарк "Голосеевский" и Минприроды будут принимать меры для недопущения "удовлетворения необоснованных исковых требований".