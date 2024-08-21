С соответствующим заявлением выступил председатель комитета Павел Фишер. Такие слова прозвучали сразу после того, как в Украине запретили деятельность УПЦ МП.

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В Чехии хотят проверить, влияет ли Россия на церковь

Фишер заявил, что правительство Чехии должно поручить разведывательным службам проверить православные церкви страны. Председатель комитета отметил, что это необходимо для того, чтобы установить, нет ли угрозы российского влияния.

Свободой вероисповедания и объединений нельзя злоупотреблять для незаконного влияния враждебного иностранного государства. Мы убеждены, что нежелательно, чтобы РПЦ в Чешской Республике или Православная Церковь в чешских землях использовалась для влияния, которое осуществляет Россия против интересов Чехии,

– подчеркнул он.

Председатель комитета по вопросам безопасности добавил, что действующее законодательство не позволяет государству реагировать на угрозы, вызванные злоупотреблением церковью. Поэтому Фишер предлагает правительству создать поправку, которая бы дала такие полномочия.

Чтобы убедить правительство и склонить его к действиям, Фишер привел несколько статистических данных. Так, он отметил, что русская православная церковь в Чехии является филиалом РПЦ, которая непосредственно связана с Кремлем. В то же время Православная церковь в Чехии независима от РПЦ, а также занимает второе место по количеству верующих.

Фишер акцентировал, что с 2014 года русская православная церковь в Чехии оказалась под все большим влиянием российских силовых структур.

В то же время министр культуры Чехии призывает также проверить, действует ли русская православная церковь по закону и в соответствии со всеми условиями. Если же церковь нарушает законодательство, то Мартин Бакс предлагает запретить российские православные церкви.

Стоит отметить, что ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что РПЦ – это часть репрессивной машины Кремля. Он отмечал, что это вовсе не о церкви и духовенстве, а об очередном инструменте в операциях влияния России.