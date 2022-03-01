Следовательно, каналы оккупанта RT News и Sputnik News больше не доступны для загрузки в App Store за пределами России. Об этом сообщили в компании.
К теме Apple Pay больше не работает в России
RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы также отключили функции отслеживания пробок и аварий в Apple Maps в Украине,
говорят в Apple.
Компания подчеркивает, что такую функцию отключили специально как мера пресечения для украинцев.
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