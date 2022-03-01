Следовательно, каналы оккупанта RT News и Sputnik News больше не доступны для загрузки в App Store за пределами России. Об этом сообщили в компании.

К теме Apple Pay больше не работает в России

RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы также отключили функции отслеживания пробок и аварий в Apple Maps в Украине,

говорят в Apple.

Компания подчеркивает, что такую ​​функцию отключили специально как мера пресечения для украинцев.