Відтак, канали окупанта RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. Про це повідомили в самій компанії.
До теми Apple Pay більше не працює у Росії
RT News і Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. І ми також відключили функції відстеження пробок і аварій в Apple Maps в Україні,
– кажуть в Apple.
Компанія підкреслює, що таку функцію відімкнули спеціально як запобіжний захід для українців.
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