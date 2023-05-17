Несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Францию, Италию и другие страны Европы. В то же время, во вторник, 16 мая, посол Украины во Франции Вадим Омельченко прокомментировал эфир французской радиостанции, во время которого эту поездку сравнили с "цирковыми гастролями".

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"Цинизм и бестактность"

Как отметил дипломат, такой юмор очень циничный, бестактный и не характерен для доброжелательного народа. Также он отметил, что RTL должны попросить прощения за этот инцидент.

Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим народом, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни,

– говорится в сообщении.

Собственно, отметим, что в радио-эфире не просто назвали украинскую делегацию цирком шапито, а подали это в пародийной форме "рекламы", что, мол, вот: "Цирк Зеленского. Скоро! Рядом!".

Французские радио-ведущие о "шапито Зеленского": видео RTL

Обратите внимание! На этот инцидент отреагировали многие пользователи сети. Они возмущены тем, что позволили себе сказать французские журналисты. В частности, мэр 4-го округа Лиона намекнул, что это совсем не смешно: "Пфф, мы хорошо проводим время (нет)". Хотя были и те, кому такой юмор пришелся по душе.

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