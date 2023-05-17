Несколько дней назад украинский лидер Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Францию, Италию и другие страны Европы. В то же время, во вторник, 16 мая, посол Украины во Франции Вадим Омельченко прокомментировал эфир французской радиостанции, во время которого эту поездку сравнили с "цирковыми гастролями".
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"Цинизм и бестактность"
Как отметил дипломат, такой юмор очень циничный, бестактный и не характерен для доброжелательного народа. Также он отметил, что RTL должны попросить прощения за этот инцидент.
Без эмпатии, без ответственности. Я требую извинений перед моим президентом и моим народом, который страдает и борется за свою свободу, а также за вашу свободу и за возможность наслаждаться легкостью жизни,
– говорится в сообщении.
Собственно, отметим, что в радио-эфире не просто назвали украинскую делегацию цирком шапито, а подали это в пародийной форме "рекламы", что, мол, вот: "Цирк Зеленского. Скоро! Рядом!".
Французские радио-ведущие о "шапито Зеленского": видео RTL
Итоги рабочей поездки по Европе
- Следует сказать, что Германия объявила об очередном пакете военной помощи нашему государству на сумму более 2,7 миллиарда евро. В частности, Берлин планирует предоставить нам оружие: боевые танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
- А вот в Великобритании пообещали ускорить поддержку. Премьер Риши Сунак также объявил о пакете помощи. В нем будут ударные беспилотники большой дальности и сотни ракет для систем противовоздушной обороны.
- В то же время во Франции рассматривают возможность начать обучение украинских пилотов. Президент Эммануэль Макрон после визита Зеленского даже сказал, что двери для украинских летчиков открыты.