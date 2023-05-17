Декілька днів тому український лідер Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення відвідав Францію, Італію та інші країни Європи. Водночас у вівторок, 16 травня, посол України у Франції Вадим Омельченко прокоментував ефір французької радіостанції, під час якого цю поїздку порівняли з "цирковими гастролями".

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"Цинізм та безтактовність"

Як зазначив дипломат, такий гумор є дуже цинічним, безтактовним та не характерним для доброзичливого народу. Також він наголосив на тому, що у RTL мають попросити вибачення за цей інцидент.

Без емпатії, без відповідальності. Я вимагаю вибачень перед моїм президентом і моїм народом, який страждає і бореться за свою свободу, а також за вашу свободу і за можливість насолоджуватися легкістю життя,

– йдеться в повідомленні.

Власне, зазначимо, що в радіоефірі не просто назвали українську делегацію цирковим шапіто, а подали це у пародійній формі "реклами", що, мовляв, от: "Цирк Зеленського. Скоро! Поруч!".

Французькі радіоведучі про "шапіто Зеленського": відео RTL

Зверніть увагу! На цей інцидент відреагувало чимало користувачів мережі. Вони обурені тим, що дозволили собі сказати французькі журналісти. Зокрема, мер 4-го округу Ліона натякнув, що це зовсім не смішно: "Пфф, ми добре проводимо час (ні)". Хоча були й ті, яким такий гумор припав до душі.

Підсумки робочої поїздки Європою