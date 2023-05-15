Український лідер Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з Макроном. Під час цього у Єлисейському палаці пообіцяли виділити нашій державі військову допомогу. Також опісля в інтерв'ю глава Франції зробив заяву стосовно навчань українських пілотів.

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"Двері відриті"

Слід сказати, що формулювання про "відкриті двері" є для європейських політиків способом відповісти на будь-які незручні питання. Однак якщо Макрон цього разу не злукавив, то українські пілоти вже найближчим часом можуть вирушити у Францію на навчання. Себто варто сприймати цю заяву як запрошення.

Навчання (пілотів – 24 Канал) може розпочатися зараз,

– сказав французький лідер, наголосивши, що воно може відбуватися з "європейськими країнами, які готові" долучитись до цього.

Окрім того, він натякнув, що зараз також ведуться активні перемовини зі США стосовно цього. Хоча й більше нічого конкретного не сказав.

Зверніть увагу! За словами президента Франції, головна стратегія Парижа зараз – допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент, аби Київ "міг повернути всіх за стіл перемовин" на власних, вигідних умовах та "забезпечити для себе міцний мир".

"Створюємо коаліцію"