У своєму традиційному зверненні президент України спробував підбити підсумки своїх робочих візитів до країн-союзників. Він розповів, з чим повертається додому та що очікує як наших оборонців, так і наших громадян.

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Усього необхідного буде більше

Три довгі дні – і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки,

– наголосив він.