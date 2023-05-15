Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, зараз у союзників може бути остання можливість підтримати Україну перед контрнаступом.

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Зеленський тролить Путіна

Рашкін наголосив, що ці поїздки демонструють, що Зеленський – президент, який веде активну міжнародну політику. Його турне особливо важливе на фоні контрнаступу ЗСУ. Країни ЄС хочуть встигнути допомогти нам і оголосили про нові пакети військової допомоги.

"Зеленський займається своєрідним тролінгом Путіна – їздить у європейські країни, зустрічається зі світовими лідерами, а Путін цього не може. Він підозрюється Міжнародним кримінальним судом, може бути арештований, якщо виїде за кордон, боїться безпілотників, які можуть залетіти в Кремль. Сам себе загнав у кут", – вважає американський політик.

Юрій Рашкін про міжнародне турне Зеленського: дивитись відео

На думку Рашкіна, важливим є те, що Зеленський зустрівся в Італії і з прем’єркою, і з президентом, і з головою Католицької Церкви – Папою Римським Франциском. Це свідчить, що в Україні немає ворогів, а лише прихильники в Італії.

Союзники очікують на результати контрнаступу

Політик погоджується з думкою президента Чехії Петра Павела, який вважає майбутній контрнаступ вирішальним для перемоги України. Західні союзники востаннє бачили активні наступальні дії збоку України ще восени 2022 року і за цей час планомірно готували Україну до нового наступу.

"Велика частина поїздок – це звернення до лідерів Заходу: "ви можете вкластись і допомогти майбутньому переможцю". Потім буде зібрання переможців, як після великих воєн минулого, коли союзники беруть участь у переговорах. І це дуже символічно, що після Другої світової війни країни, які брали у ній участь, не хочуть втрачати мир. Вони бачать, що Україна може їм допомогти забезпечити це зараз", – додав Рашкін.

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