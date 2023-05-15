Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Париж, где встретился с Макроном. Во время этого в Елисейском дворце пообещали выделить нашему государству военную помощь. Также в интервью глава Франции сделал заявление об учениях украинских пилотов.

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"Дверь открыта"

Следует сказать, что формулировка об "открытой двери" является для европейских политиков способом ответить на любые неудобные вопросы. Однако если Макрон в этот раз не слукавил, то украинские пилоты уже в ближайшее время могут отправиться во Францию на обучение. То есть следует воспринимать это заявление как приглашение.

Обучение (пилотов – 24 Канал) может начаться сейчас,

– сказал французский лидер, подчеркнув, что оно может происходить с "европейскими странами, которые готовы" присоединиться к этому.

Кроме того, он намекнул, что сейчас также ведутся активные переговоры с США по этому поводу. Хотя и больше ничего конкретного не сказал.

Обратите внимание! По словам президента Франции, главная стратегия Парижа сейчас – помочь Украине организовать контрнаступление в нужный момент, чтобы Киев "мог вернуть всех за стол переговоров" на собственных, выгодных условиях и "обеспечить для себя крепкий мир".

"Создаем коалицию"