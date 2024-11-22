Об этом в откровенном разговоре с 24 Каналом рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что сценарий, где Россия может применить ядерку, не надо отбрасывать, вместо этого надо просчитывать свои ответные ходы. Больше о том, действительно ли Путин может использовать ядерное оружие против Украины– читайте дальше в материале.

Не упустите 90 секунд до апокалипсиса: как росли и менялись ядерные арсеналы России и США

О межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж"

Сегодня россияне впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой, вероятно, "Рубеж", которая может нести ядерный заряд. В ЕС заявили, что Владимир Путин играет в ядерную азартную игру и это четкий признак эскалации. По вашему мнению, какой тогда должна быть реакция Запада и, в частности, США?

Ранее известные характеристики по ней – вес в пределах 50 тонн, дальность до 6 тысяч километров. И именно этой ракетой вроде бы обстреляли Днепр. Об этом сегодня сообщали журналисты "Украинской правды". И вот Путин играет в ядерную азартную игру. Так отреагировал. Отреагировали в ЕС на удар новой ракетой. Спикер ЕС заявил, что это четкий признак эскалации. По вашему мнению, какой тогда должна быть реакция Запада и, в частности, США? Достаточно ли этого, по вашему мнению?

Это вообще первое применение, испытание межконтинентальной баллистической ракеты в мире в боевых условиях – в условиях войны, то есть раньше это были учения. Раньше разные страны, которые имеют подобный класс ракет, использовали их только для учебного удара, а это был боевой удар по Украине.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский сегодня в обращении сказал, что это был удар именно межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Украина достойно выдержала этот удар. Разумеется, что первоочередной задачей подобного удара было запугивание не только Украины, но и наших западных партнеров.

Однако первая реакция и украинского общества, и наших западных партнеров – противоположная той, которую ждали наши враги. Украинское общество только сплачивается от подобных ударов, а в отношении наших западных партнеров, то, возможно, позже будем детально говорить. Уже есть заявление от правительства Британии, в котором говорится о том, что Лондон лишь усилит свою поддержку Украины, в частности военную, после подобных преступных "выбрыков" российского режима Владимира Путина.

Напомню, что эти ракеты подпадали под запрет согласно договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности, которые были подписаны еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Затем россияне с 2006 года начали втихаря эту ракету изготавливать. И позже – в 2012 году, еще когда Барак Обама был президентом США, появилась первая информация о том, что россияне нарушают условия этого договора и тайком изготавливают эту же ракету – РС-26 "Рубеж".

Позже, при президентстве Дональда Трампа, США вообще вышли из этого соглашения, поскольку обвинили Россию в невыполнении условий. Россияне же в 2017 году, уже фактически имея ракету, заявили, что не берут ее на вооружение российской армии до 2027 года. Очевидно, что это была очередная ложь.

А уже в июле этого года российское правительство и минобороны пригрозили, что они могут завершить разработку и производство межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж". Впрочем, очевидно, что за 4 месяца нельзя было и завершить ракету, и провести испытания, то есть она уже была готова. Россияне всегда занимались обманом, и на этот раз с производством этой ракеты они, очевидно, тоже обманули.

Заметьте, на фоне атаки новой ракетой по Днепру, вечером 21 ноября Путин вылез с обращением, в котором заявил, что якобы Россия использовала для атаки новейшую систему средней дальности "Орешник". И это, конечно же, по словам кремлевского диктатора, является "ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности"

Думаю, это преступление будет предметом рассмотрения различных международных структур и международного военного трибунала, это ведь просто сплошной обман. Я не крупный ракетчик и не большой специалист в рамках международной военной дипломатии, но это очевидные вещи, которые можно узнать просто почитав в сети Интернет – обо всех перипетиях создания и выявления американской стороной такого преступного продолжения создания этой ракеты несмотря на международное соглашение.



Вероятный вид "РС-26 "Рубеж" / Иллюстрация росСМИ

Интересно, что в день удара спикер МИД Мария Захарова на брифинге получила звонок от "неизвестного эксперта". Слово, чтобы она не комментировала удар РС-26 через микрофон попали в эфир всех телекомпаний. То есть они сами озвучили, что это была за ракета по Днепру.

Президент сказал, что мы ждем результатов экспертизы. Думаю, украинские правоохранители сейчас активно работают в Днепре. Все собранные материалы будут использованы в Международном трибунале для российских военных преступников.

Также Владимир Зеленский сказал, что это последние аргументы, то есть у россиян уже осталось только ядерное оружие. Они ищут и оружие в Китае и Иране, и личный состав в Северной Корее Сейчас по своим углам обнаружили этот "Рубеж". То есть уже нечем угрожать, нет успеха на поле боя. Когда нет успеха на поле боя, тогда враг прибегает к таким актам терроризма гражданского населения.

Опять же, призываю соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и хочу успокоить гражданское украинское население – ракетами россияне никогда не выиграют войну. Даже если они имеют определенное временное, я сказал бы так, преимущество в отношении подобного ракетного вооружения, это не значит, что они выиграют войну. Не выиграют войну ракетами.

Ждем заявлений от американцев. Наша просьба о предоставлении американских Tomahawk, радиус действия которых около 2600 километров, которая вроде бы была в Плане победы, становится более реалистичной для выполнения. То есть если подобные террористические удары будут продолжаться, то, думаю, это наоборот стимулирует наших партнеров предоставить нам не только право бить ракетами ATACMS или Storm Shadow/SCALP EG.

Очевидно, мы сможем получить американские Tomahawk со значительно большим радиусом действия, чтобы на 2600 километров поражать военный тыл России – военные склады и полигоны, таких как "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда запустили эту ракету.

Издание CBS, ABC и BBC, со ссылкой на западных чиновников, пишут, что Россия не била по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. Это выглядит очень странно, потому что украинский президент и СтратКом подтвердили это. Кроме того, аналитики из Defense Express говорят, что в России более полутысячи ракет, которые она накопила за 20 лет. Почему тогда нет ответа, кроме того, что Великобритания сказала об усилении поддержки. Каким должен быть настоящий ответ? Интересно, что скажут в США, действительно ли это переломный момент войны?

В Defense Express указали, что Россия на вооружении имеет 521 единицу так называемых межконтинентальных баллистических ракет. Они могут нести как обычное фугасное вооружение, так и этот "Рубеж". Там 6 боеголовок после выхода из стратосферы делятся и затем там получится 6 поражений. Однако общая боевая масса там невелика – 1200 килограммов, то есть фактически это 2,5 "Кинжала".

То есть здесь нет такого, что это был какой-то "судный день" и какое-то невероятное оружие. Да, конечно, если туда зарядить ядерную боеголовку, это будет совсем иначе для нас.

Интересно, что россияне признают, что это был "Рубеж", даже в этом телефонном звонке он упоминается. Единственное, что они говорят, мол, он не является межконтинентальной баллистической ракетой. Они говорят, что это ракета, условно, средней дальности и в этом есть проблема. Во всех российских медиа, которые я сегодня просматривал, есть признание, что это именно был именно "Рубеж".

Китай не одобряет ядерные угрозы Путина

Вы говорили, что это способ Путина давить на Запад в ответ на разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России. Аналитики говорят, что Китай не одобряет такие действия России. Мы помним об изменении ядерной доктрины. Устрашения ему не помогут, или как? Как вы думаете, мир не допустит ядерного удара?

Думаю, что реакцию Китая на этот удар мы вряд ли услышим, хотя это было бы любопытно. Кроме того, то, что это устрашение стало очевидно 21 ноября вечером в День достоинства и свободы, когда была аналогична тревога и имитация удара аналогичной ракетой "Рубеж". То есть все паблики, все телеграм+м-каналы сообщали о том, что снова летит "Рубеж" – снова паника и хаос.

Относительно предупреждений, еще осенью 2022 года и американская сторона, и позже китайская сторона фактически намекнули на последствия для России в случае ядерного удара. По версии некоторых СМИ, от американцев была угроза нанести ответный удар конвенционным оружием по разным военным объектам. В то же время Китай вроде бы настойчиво предостерег россиян этого не делать.

Китай сейчас имеет все возможности давления на Путина, поскольку вся российская экономика, весь российский бизнес, продажа их нефте- и газопродуктов напрямую зависят от Китая. Также от Китая в Россию идет почти все: чипы, электроника, товары, автомобили, еда, то есть это прямая зависимость.

Насколько реален ядерный удар по Украине

Впрочем, что в голове Путина, нам сказать трудно, ведь когда доходит до украинского вопроса, он становится параноиком и шизофреником. Я не очень разбираюсь в деталях анализа, но очевидно, что он перестает быть адекватным и лидером страны, и просто адекватным человеком, ведь что там у него в голове – сложно сказать.

Знаете, когда говорят об использовании ядерного оружия, то я люблю вспоминать театральную драматургию, мол, если ружье висит где-то на стене, то, по законам драматургии, оно должна в конце пьесы выстрелить. Фактически, мы не можем исключать подобного развития событий, но это будет последним гвоздем в гроб и Путина, и России – если, не дай Бог, будет использовано ядерное оружие.

Этот шаг максимально приблизит падение и режима Путина, и его смерть, и развал России, который затянулся уже на столетие. Не хотелось бы, конечно, чтобы они, не дай Бог, этот последний аргумент использовали, но нужно быть готовыми к этому. Надо прорабатывать свои ответные ходы – что мы будем делать, что будет делать мировое сообщество.

Мне кажется, что наши западные партнеры после этого удара МБР "Рубеж" должны четко проартикулировать свою реакцию и на это событие, и на возможность нанесения ядерного удара, о котором россияне очень часто говорят на своих пропагандистских каналах, для того, чтобы просто отбить любое желание обострять или эскалировать ситуацию.



Путин становится неадекватным, когда дело касается Украины / Фото Getty Images

Если это будет четко проартикулированный ответ европейских стран, США и стран, которые имеют или ядерное оружие, или высокоэффективное конвенционное оружие, то мы сможем повлиять на ситуацию и, надеюсь, изменить ее. Это мое предсказание, мое личное мнение– нужно четко дать понять, каким будет ответный удар.

Путин сам решает, бить ли ядеркой

У нас сейчас есть возможность бить не только ATACMS, но и Storm Shadow. О первых возможных попаданиях дальнобойным оружием партнеров пишут западные СМИ, а пропагандистские каналы подтверждают. Пишут, что вчера был прилет на Курщине в командный пункт и там было немало генералов, в частности северокорейских, которые уже погибли. По вашему мнению, возможно, такое оружие поможет нам переломить ход войны?

Очевидно. Напомню, что 17 ноября в The New York Times написали, что президент Джо Байден наконец на третьем году войны дал согласие на использование ATACMS украинской армией. Была сначала информация, что с ограничением – только по Курской области. Затем появилась информация, что не только по Курской, но только по войскам КНДР.

В источниках The New York Times подтвердили, что это был прямой ответ на появление северных корейцев на фронтах российско-украинской войны и такой "привет" Ким Чен Ыну, мол, не надо подобных вещей делать, ведь в последние несколько дней появилась информация от украинской разведки, что контингент КНДР может возрасти с 10 – 12 до 100 тысяч.

Это существенное усиление российской армии, это группировка, которая может автономно совершать крупные общевойсковые операции. Единственное, что пока эта группировка слабо вооружена – легкая пехота. Но дальше, если приедут еще 90 тысяч, они уже могут быть со своим тяжелым оружием.

К теме В Курщине могли ликвидировать российских генералов: в сети появилось подтверждение

На следующий день после появления этого материала Путин подписал указ о введении новой ядерной доктрины. Это же звенья одной цепи – сначала принятие новой доктрины, затем удар баллистической межконтинентальной ракетой.

Изменения там заключаются в том, что Россия может использовать ядерное оружие даже без нападения на нее с применением ядерного оружия. То есть там несколько позиций, когда они могут бить в ответ: если групповой взлет баллистических ракет или даже БПЛА летят и т.д.

Украинские войска на Курщине уже не первый месяц и почему-то россияне не отреагировали применением ядерного оружия, но это же их территория, так что могли бы.

В обновленной ядерной доктрине России речь не идет о присутствии войск на их территории. Там есть только о том, что если страна совершает нападение с помощью другой ядерной страны с применением ее оружия, тогда Россия в ответ может ударить ядерным оружием. То есть формально на ATACMS россияне уже могут ответить ядеркой. А также если есть угроза национальной безопасности России, тогда они уже могут с опережением применить ядерное оружие.

Это доктрина, которая была еще год назад согласована, но вводится только сейчас. Почему сейчас? Ведь это просто звенья одной цепи запугивания. Фактически, россияне могли бы уже сейчас использовать ядерное оружие.

Важный момент, что теперь Путин может единолично принять решение по использованию ядерного оружия. Сейчас ему не нужно, как было накануне аннексии Крыма, идти в обе палаты своего парламента, просить разрешение, формализовать решение, проводить голосование и т.д.

Сейчас никакого голосования. Он принял решение и все – ракета полетела, до свидания. Шесть боеголовок из одной ракеты "Рубеж" могут разлететься по Украине, но этого нет, слава Богу. Я думаю, что этого и не будет. Пока они пугают, нам нужно достойно держаться. Это, наверное, не мое дело, но я думаю, что Украине уже тоже следует подумать о производстве или разработке своей баллистической ракеты.

Мы над этим работаем. Президент поставил задачу изготовить в 2025 году 3 тысячи крылатых ракет. Это был бы достойный ответный шаг, согласно всем международным договорам, которые Украина подписала. Все нужно учитывать и совещаться с нашими партнерами.

Что уже могли поразить ATACMS

Относительно удара 20 ноября по Курску, это прекрасная новость для ВСУ. Целью мог быть дом Барятинского в Марьино, где, по данным разведки, был размещен штаб объединенной российско-северокорейской оперативной группировки. Там могли находиться и северокорейские, и российские генералы. Пока неизвестно, сколько людей погибло во время этой атаки. На видео, которое было опубликовано с места поражения, видно по меньшей мере 6 попаданий.

Вспомним, что за последние три дня было не только Марьино. Сначала был удар по Карачеву, что на Брянщине. Если в дом Барятинского прилетели ракеты Storm Shadow/SCALP EG, то сюда – ATACMS. Там был склад боеприпасов с КАБами, снарядами к РСЗО, северокорейскими боеприпасами По данным Минобороны Украины, там было зафиксировано 12 взрывов, большой пожар. Я думаю, что склад уничтожен, но это еще нужно проверять. И это все произошло в течение трех суток.

Еще обсудим Белгородскую область. В ГУР МО заявили, что украинские БПЛА попали в командный пункт группировки войск "Север" в городке Губкин Белгородской области России. Там тоже были мощные взрывы. А накануне удара по Губкину украинские дроны атаковали предприятие ЭФКО в Белгородской области.

Важно Где расположены пораженные дронами "продуктовые" заводы ЭФКО и почему это военные цели

Россияне же говорят, что на этом заводе они якобы изготавливали масло и маргарин, а там было производство транспортных дронов для российской армии. Не верьте российским СМИ, там делали дроны и по маргариновому заводу никто, конечно, не бил бы, чтобы оставить россиян без маргарина.

Насколько эти удары ощутимы для России? Будут ли россияне оттягивать арсеналы от украинской границы для того, чтобы дальнобойное оружие не достало до них?

Это уменьшает способность врага вести наступательные действия и вообще комфортно чувствовать себя на линии фронта. Четыре атаки, о которых я сказал, по трем приграничным областям в результате привели к тому, что в Киеве на один день прекратили работу 4 посольства.

По моим предположениям, россияне предупредили некоторых наших западных партнеров о том, что они будут использовать межконтинентальную баллистическую ракету. Поскольку еще не было в истории мировых войн боевого использования межконтинентальной баллистической ракеты даже с фугасным вооружением, то, очевидно, россияне по определенным каналам связи предупредили некоторые посольства, поэтому они прекратили свою работу.

Однако посольство Китая в Украине, который является одним из крупнейших союзников России, не прекращало работу. Так же и иранское посольство, которое до сих пор работает в Киеве. Поэтому спокойнее, пожалуйста, и меньше паники. Если россияне на такой шаг пошли, то это их задело, им больно. Это не значит, что мы должны прекращать эти удары. Я думаю, что мы должны расширять поле использования подобного оружия и ударов, а еще– просить наших партнеров о предоставлении ракет Tomahawk, дальность которых более 2500 километров.

Ими мы сможем поражать военные склады, объекты военной инфраструктуры, военные командные пункты за Уралом. я считаю, что пока ситуация обостряется, но это обострение в определенный момент и в определенном направлении может быть в пользу Украины. Я очень на это надеюсь.

Байден усилил переговорную позицию Киева

Если возвращаться к вопросу разрешения бить ракетами по России, то в СМИ уже пишут, что Дональд Трамп мог поддержать Джо Байдена в этом, потому что до сих пор новоизбранный президент США публично не высказал свою позицию. Bloomberg пишет, что Байден оказал Трампу большую тактическую услугу, ведь это дает ему преимущества на возможных переговорах. Как думаете, действительно ли таким образом Байден помог укрепить переговорную позицию Трампа? Или, возможно, Трамп не знал об этом разрешении и потому не реагирует?

Я уже читал версию о том, что Трамп с Байденом играют как в бейсболе, где игроки должны сотрудничать друг с другом. Я не большой знаток в бейсболе, но уверен, что важна определенная координация в процессе предоставления Украине разрешений.

Уж сколько суток прошло после ударов Украиной американским оружием по России, но мы услышали только заявление Дональда Трампа-младшего, который является сыном новоизбранного президента США и пока не занимает никакого поста в американском государственном управлении.

Я надеюсь, что это общая позиция и координированная работа двух американских президентов– действующего и новоизбранного, который получит свои полномочия в январе 2025 года. Укрепление позиции Украины идет на руку мирным инициативам не только Владимира Зеленского, но и Дональда Трампа, который может сказать Владимиру Путину, что ракеты Tomahawk тоже могут быть на вооружении у украинцев. Иначе – садимся и договариваемся на условиях Украины, или, по крайней мере, учитывая главные пожелания украинской стороны.



Трамп и Байден / Фото Getty Images

Что станет следующими целями дальнобойных ударов

Аналитики Global Defense Corp назвали приоритетные объекты, куда может попасть Украина дальнобойным оружием. Кроме аэродромов и складов боеприпасов, ВСУ могут атаковать Керченский мост в Крыму и мосты Курской области. По их мнению, это как раз может переломить ход войны. По вашему мнению, какие первоочередные объекты будут интересны нам?

Украинские Силы обороны уже заявляли об этом, что сейчас Крымский мост не является основной артерией поставки оружия, живой силы и техники на юг Украины. В целом главные баталии разворачиваются именно на южных рубежах на востоке нашей страны.

Я не большой стратег, это задача Генштаба, главнокомандующего Александра Сырского и Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Это их выбор и они будут решать, будет ли удар по Керченскому мосту. Однако по этому мосту ВСУ могли бить и без разрешения наших американских, британских или французских партнеров. Конечно, этот мост нужно уничтожить, ведь Россия построила его незаконно.

Я думаю, что главные удары сейчас будут сосредоточены на складах, штабах, центрах принятия решений, базах горюче-смазочных материалов на территории трех областей России – Курской, Белгородской, Брянской.

В то же время начали раздаваться заявления, что якобы Путин готов к переговорам при посредничестве Трампа. Но, конечно, при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО, а границы будут проходить по линии разграничения. Звучит довольно странно на фоне его ядерных угроз, зачем ему тогда идти на эти переговоры? Как вы думаете, что из этого все же правда? Пытается ли Путин ядерным шантажом набить себе больше баллов перед вероятными переговорами?

Неделю назад я действительно склонялся к мысли, что у Путина вообще нет никаких оснований, принуждения, интереса к участию в переговорах. Он уже провел переговоры за 2,5 года войны. Путин всегда говорил, что требования российской стороны не изменяются. Речь идет о полной аннексии четырех областей, запрете вступления Украины в НАТО, нейтральном статусе, 50-тысячной армии.

Готовы ли мы идти на подобное – а за что мы тогда воевали 2,5 года? Все эти требования были на переговорах в Стамбуле еще в марте 2022 года. За что была наша борьба и наша война, если сейчас согласиться на это? На другое Путин бы ни пошел.

Сейчас ситуация обострилась и будет столь динамично меняться, что, возможно, через несколько дней наш разговор станет неактуальным, ведь все может измениться буквально сегодня ночью. Мы снова перешли в наиболее динамичную фазу войны. Да, не на фронте, а в кабинетах, ракетных установках, центрах принятия решения, базах, арсеналах. Однако динамика этой войны в ближайшие недели существенно увеличится и кто выстоит в этой борьбе, тот победит и выйдет на переговоры с позиции силы.

Я очень надеюсь, что это будет украинская сторона. Главное сейчас сохранить единство и военных, и гражданских, и общества. Не впадать в панику, не впадать в истерию и спокойно воспринимать все рекомендации, которые дает украинское военное командование. То есть, быть всем на своих местах и быть готовыми к любому результату.

Может ли Россия захватить Торецк, Покровск и Курахово до Нового года

Ситуация на фронте неутешительная. Российские войска все же продвигаются. Аналитики Института изучения войны пишут, что враг сосредоточится на захвате прифронтовых украинских городов, в частности Торецка, Покровска и Курахово. Как думаете, смогут ли они достичь каких-либо результатов на поле боя в течение 1,5 – 2 месяцев до прихода Трампа, или все же не удастся? Ведь звучали мысли о наступлении на Запорожье, но у них не получилось, так же и на Купянском направлении.

Запорожье– это мой родной город, поэтому я уверен, что Запорожье не сдастся ни при каких условиях. Это такой город силы, как Харьков. Относительно Курахово, Торецка и Покровска, то я думаю, что погодные условия существенно повлияют на ход событий на поле боя. В Украину фактически пришла зима с мокрым дождем и снегом, и грязью, через которую трудно пройти любой технике.

Я уверен, что к Новому году захват этих трех городов не произойдет. Если, конечно, не случится какого-нибудь чуда в пользу врага. Надо быть спокойными и верить.

О проблеме с мобилизацией

Главная проблема ВСУ сейчас даже не оружие, а отсутствие личного состава. Когда в ротах по двадцать человек, и людей пугают модернизацией; все ходят в майках с надписями "ухитлянт", вешают себе на машины подобные наклейки. Проблема в том, что у нас военный потерял авторитет, а появилось уважение к уклонистам, или к людям, которые сидят по домам и боятся выйти во двор из-за того, что их куда-нибудь заберут.

Мобилизационные вопросы сейчас выходят на первые полосы повестки дня украинских военных. Надо заниматься эффективным рекрутингом, нужно набирать профессиональных людей. Я понимаю, что все устали от войны. Я не большой специалист по мобилизационным процессам, но у нас полностью дискредитированные люди, которые занимаются рекрутингом и мобилизацией. Мне, как военному, грустно из-за этого и я считаю, что нужно изменять подход.

Поверьте, мы будем служить или в нашей армии, или в армии врага. И если враг придет в ваш город, он уже не будет спрашивать вас о правах, обязанностях, болезни, или о маме или отце с инвалидностью. Он просто загребет вас в армию под прицелом автомата и пойдете вы штурмовать Вильнюс, Варшаву или Берлин, понимаете?

Так что лучше воевать в своей армии, чем во вражеской, или оставаться в оккупации. Нет ничего хуже, чем жизнь в оккупации.